Coronavirus, 344 morti nelle ultime 24 ore. Atri 186 ingressi in terapia intensiva. Il tasso di positività è al 5,4% (Di sabato 10 aprile 2021) Il bollettino del 10 aprile Sono 344 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 113.923. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute riporta 17.567 nuovi positivi. In calo rispetto a ieri, quando l’aumento giornaliero dei casi era stato di 18.938 unità; mentre sette giorni fa il bollettino riportava un totale di 376 decessi e 21.261 nuovi positivi, con circa 38 mila tamponi in più. Oggi le regioni con il maggior incremento di casi sono la Lombardia (+2.974), la Campania (+2.069) e la Puglia (+1.804). MINISTERO DELLA SALUTE Coronavirus, il bollettino del 10 aprile 2021La situazione negli ospedali Le persone attualmente positive al virus sono 533.085. I dimessi e i guariti ... Leggi su open.online (Di sabato 10 aprile 2021) Il bollettino del 10 aprile Sono 344 i decessi dasegnalati in Italia24 ore. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 113.923. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute riporta 17.567 nuovi positivi. In calo rispetto a ieri, quando l’aumento giornaliero dei casi era stato di 18.938 unità; mentre sette giorni fa il bollettino riportava un totale di 376 decessi e 21.261 nuovi positivi, con circa 38 mila tamponi in più. Oggi le regioni con il maggior incremento di casi sono la Lombardia (+2.974), la Campania (+2.069) e la Puglia (+1.804). MINISTERO DELLA SALUTE, il bollettino del 10 aprile 2021La situazione negli ospedali Le persone attualmente positive al virus sono 533.085. I dimessi e i guariti ...

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 10/04/21 • Attualmente positivi: 533.085 • Deceduti: 113.923 (+344) • Dimessi/Guariti: 3.107.069 (… - Corriere : In Italia 17.567 nuovi casi e 344 morti: tasso di positività al 5,5% - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 10 aprile: 17.567 nuovi casi, i morti sono 344 - zazoomblog : Coronavirus in Italia il bollettino del 10 aprile: 17.567 nuovi contagi 344 decessi. Indice di positività al 547 pe… - Lux97335459 : RT @Patty66509580: ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 17.567 contagiati • 344 morti • 20.483 guariti -15 terapie intensive | -492 rico… -