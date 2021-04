Corona virus: Italia, 533035 attualmente positivi a test (-3326 in un giorno) con 113923 decessi (344) e 3107069 guariti (20483). Totale di 3754077 casi (17567) Dati della protezione civile: effettuati 320892 tamponi (Di sabato 10 aprile 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 533035 attualmente positivi a test (-3326 in un giorno) con 113923 decessi (344) e 3107069 guariti (20483). Totale di 3754077 casi (17567) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 320892 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 10 aprile 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(344) e).di) proviene da Noi Notizie..

