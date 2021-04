Convocati Torino per l’Udinese | la lista di Nicola

Advertising

Il Torino ha reso nota la lista dei convocati. Tra i convocati di mister Nicola assenti Lyanco, Singo e Sirigu.

... che pure ci farà compagnia solo domani, tra le mura dell'Allianz Stadium di, con fischio d'... occasione a match in corso per Pandev, di nuovo tra i... Alessio Cragno (Cagliari), Salvatore Sirigu (, anche se il club granata non lo ha mai ... nonostante i controlli a tappeto nelle società interessate dai calciatorinelle rispettive ...Sono 22 i giocatori del Torino convocati per la gara con l'Udinese in programma questa sera alle 20.45 alla Dacia Arena contro la squadra friulana di Luca Gotti. Nella lista dei convocati di Nicola no ...Il tecnico Davide Nicola ha selezionato 22 calciatori per la partita alla Dacia Arena contro l’Udinese, calcio d'inizio alle ore 20,45. Diretta TV su DAZN, prepartita e post partita ...