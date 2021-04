Convocati Roma per il Bologna: rientro importante per Fonseca (Di sabato 10 aprile 2021) Paulo Fonseca ha diramato la lista dei Convocati per la gara contro il Bologna: rientro fondamentale per i giallorossi Paulo Fonseca ha diramato la lista dei Convocati per la gara contro il Bologna. Rientra nell’elenco dei disponibili Mkhitaryan mentre è ancora out Smalling. Fuori anche Spinazzola, uscito malconcio dalla sfida con l’Ajax. Portieri: Pau Lopez, Mirante, FuzatoDifensori: Ibanez, Juan Jesus, Santon, Fazio, Mancini, Peres, Karsdorp, Calafiori, Reynolds.Centrocampisti: Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Pastore, Mkhitaryan.Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, Providence. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 aprile 2021) Pauloha diramato la lista deiper la gara contro ilfondamentale per i giallorossi Pauloha diramato la lista deiper la gara contro il. Rientra nell’elenco dei disponibili Mkhitaryan mentre è ancora out Smalling. Fuori anche Spinazzola, uscito malconcio dalla sfida con l’Ajax. Portieri: Pau Lopez, Mirante, FuzatoDifensori: Ibanez, Juan Jesus, Santon, Fazio, Mancini, Peres, Karsdorp, Calafiori, Reynolds.Centrocampisti: Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Pastore, Mkhitaryan.Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, Providence. L'articolo proviene da Calcio News 24.

