Convocati Bologna per la Roma: tornano Skorupski e Palacio

Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei Convocati per la gara contro la Roma: tornano Skorupski e Palacio disponibili

Ottime notizie per Sinisa Mihajlovic che ritrova due colonne per la gara contro la Roma. tornano tra i Convocati Rodrigo Palacio e Skorupski, guarito dal Covid in settiamana dopo la positività con la nazionale polacca.

Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski.
Difensori: Antov, Danilo, De Silvestri, Dijks, Faragò, Mbaye, Soumaoro.
Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg.
Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato.

L'articolo proviene da Calcio News 24.

