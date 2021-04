Confindustria: “Italia in risalita da voragine economica ma esito incerto” (Di sabato 10 aprile 2021) L’Italia in risalita dalla voragine ma l’esito è incerto. Così il Centro studi Confindustria nella sintesi del nuovo rapporto di previsione. Il debito pubblico in rapporto al Pil, dopo il balzo di 21 punti nel 2020, arriverà al 155,7% quest’anno. Poi inizierà a scendere, al 152,9% nel 2022, per il miglioramento del deficit e la risalita del Pil. “Cruciale in questa situazione di alti debiti – sottolinea il Csc – è preservare la fiducia riconquistata dall’Italia sui mercati finanziari. Il tasso di interesse sui Btp decennali è sceso ai minimi storici (0,6% a marzo): un elemento molto favorevole dello scenario”. Il deficit pubblico è stimato in graduale calo ma su valori ancora elevati: 7,8% del Pil nel 2021 e 4,8% nel 2022, dal picco di 9,5% nel 2020 ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 aprile 2021) L’indallama l’. Così il Centro studinella sintesi del nuovo rapporto di previsione. Il debito pubblico in rapporto al Pil, dopo il balzo di 21 punti nel 2020, arriverà al 155,7% quest’anno. Poi inizierà a scendere, al 152,9% nel 2022, per il miglioramento del deficit e ladel Pil. “Cruciale in questa situazione di alti debiti – sottolinea il Csc – è preservare la fiducia riconquistata dall’sui mercati finanziari. Il tasso di interesse sui Btp decennali è sceso ai minimi storici (0,6% a marzo): un elemento molto favorevole dello scenario”. Il deficit pubblico è stimato in graduale calo ma su valori ancora elevati: 7,8% del Pil nel 2021 e 4,8% nel 2022, dal picco di 9,5% nel 2020 ...

