Conferenza stampa Pirlo: "Kulusevski titolare. Da Arthur a Dybala, ecco chi gioca"

Conferenza stampa Pirlo – Domani alle 15.00 va in scena Juventus-Genoa. I bianconeri, sfumato il sogno scudetto, devono puntare alla qualificazione in Champions League. La lotta per l'Europa al momento è nelle mani dei bianconeri. Partita da non sottovalutare dunque, con i rossoblù che proveranno a strappare qualche punto alla vecchia signora.

Conferenza stampa Pirlo, le parole del tecnico

SZCZESNY – "Ho deciso, Szczesny tornerà titolare".

Leggi anche: Mercato Juventus, rivoluzione: da Romagnoli a Locatelli, 3 possibili scambi

Dybala – "Paulo non credo che possa giocare dall'inizio perché è stato fermo tre mesi. Sta bene però penso abbia bisogno di uno spezzone, magari anche un po' più lungo".

Arthur E MCKENNIE – "Sì ...

