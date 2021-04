Conferenza stampa Pirlo: «Dybala dalla panchina. Io sono sereno» (Di sabato 10 aprile 2021) Andrea Pirlo è intervenuto in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Genoa: ecco le sue dichiarazioni sulla gara Andrea Pirlo parla in Conferenza stampa alla vigilia di Juve-Genoa. Le sue parole. CAMBI – «Szczesny torna titolare, Paulo non credo possa partire dall’inizio. Viene da tre mesi di infortunio e ha fatto una buona mezz’ora. Ma ha bisogno di un altro spezzone, magari più lungo. Però sta bene ed è pronto a giocare». LA SITUAZIONE DI Pirlo – «La mia serenità è sempre uguale. Non cambia il mio obiettivo e quello della squadra. Abbiamo l’obiettivo di fare bene queste partite per arrivare nelle prime posizione. È importante dare prosieguo alla gara col Napoli. Dobbiamo avere unità di intenti e sacrificio che porta ai risultati. Servono ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 aprile 2021) Andreaè intervenuto inalla vigilia della gara contro il Genoa: ecco le sue dichiarazioni sulla gara Andreaparla inalla vigilia di Juve-Genoa. Le sue parole. CAMBI – «Szczesny torna titolare, Paulo non credo possa partire dall’inizio. Viene da tre mesi di infortunio e ha fatto una buona mezz’ora. Ma ha bisogno di un altro spezzone, magari più lungo. Però sta bene ed è pronto a giocare». LA SITUAZIONE DI– «La mia serenità è sempre uguale. Non cambia il mio obiettivo e quello della squadra. Abbiamo l’obiettivo di fare bene queste partite per arrivare nelle prime posizione. È importante dare prosieguo alla gara col Napoli. Dobbiamo avere unità di intenti e sacrificio che porta ai risultati. Servono ...

