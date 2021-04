Conferenza stampa Farris: «Verona fondamentale per la lotta Champions» (Di sabato 10 aprile 2021) Massimiliano Farris, vice allenatore della Lazio, presenta in Conferenza stampa la sfida contro il Verona: le sue parole sul match Simone Inzaghi non ci sarà in panchina contro il Verona: il tecnico è positivo al Covid. Al suo posto ci sarà Massimiliano Farris a guidare la Lazio: le sue parole in Conferenza stampa. SETTIMANA PARTICOLARE – «Questa settimana è stata particolare, visto che abbiamo saputo della positività di mister Inzaghi. La cosa importante però è che lui e la sua famiglia stiano bene. Grazie alla tecnologia, ha potuto seguire da remoto la squadra in ogni momento, che ha risposto in maniera ottimale. Conosciamo molto bene l’Hellas Verona, gioca bene ed ha concetti ben chiari, fa dell’intensità una delle armi ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 aprile 2021) Massimiliano, vice allenatore della Lazio, presenta inla sfida contro il: le sue parole sul match Simone Inzaghi non ci sarà in panchina contro il: il tecnico è positivo al Covid. Al suo posto ci sarà Massimilianoa guidare la Lazio: le sue parole in. SETTIMANA PARTICOLARE – «Questa settimana è stata particolare, visto che abbiamo saputo della positività di mister Inzaghi. La cosa importante però è che lui e la sua famiglia stiano bene. Grazie alla tecnologia, ha potuto seguire da remoto la squadra in ogni momento, che ha risposto in maniera ottimale. Conosciamo molto bene l’Hellas, gioca bene ed ha concetti ben chiari, fa dell’intensità una delle armi ...

Conferenza stampa Italiano: «Punti pesanti. Che amarezza con la Lazio»

Farris: "Lazio, batti il Verona e corri per la Champions" Al Bentegodi, in panchina contro il Verona, tocca al vice Massimiliano Farris. Che in conferenza stampa ha presentato la gara: "Settimana particolare dopo la positività di Inzaghi. La cosa ...

