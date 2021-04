Conferenza stampa Conte LIVE: le parole del tecnico nerazzurro (Di sabato 10 aprile 2021) Antonio Conte parla alla vigilia della sfida contro il Cagliari: le parole del tecnico dell’Inter sulla sfida di domani Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari. Queste le parole dell’allenatore nerazzurro. CHE INTER VEDREMO – «Vedrete domani che tipo di gara abbiamo preparato e studiato». SANCHEZ – «Non penso che sia il discorso di riposare o meno, per noi è la terza partita in una settimana e cercherà di fare le scelte migliori per mettere in campo una squadra competitiva che cerchi i tre punti. Sono state due gare combattute contro Bologna e Sassuolo ma siamo allenati e la squadra sta bene, cercheremo di fare una buona partita provando a fare le migliori scelte ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 aprile 2021) Antonioparla alla vigilia della sfida contro il Cagliari: ledeldell’Inter sulla sfida di domani Antoniodell’Inter, ha parlato inalla vigilia del match contro il Cagliari. Queste ledell’allenatore. CHE INTER VEDREMO – «Vedrete domani che tipo di gara abbiamo preparato e studiato». SANCHEZ – «Non penso che sia il discorso di riposare o meno, per noi è la terza partita in una settimana e cercherà di fare le scelte migliori per mettere in campo una squadra competitiva che cerchi i tre punti. Sono state due gare combattute contro Bologna e Sassuolo ma siamo allenati e la squadra sta bene, cercheremo di fare una buona partita provando a fare le migliori scelte ...

