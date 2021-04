Concorso insegnanti di religione cattolica, ora più che mai solo per titoli e servizio (Di sabato 10 aprile 2021) Uil Scuola IRC Lombardia - L’ultima riforma sui concorsi pubblici collocata nel nuovo DL 44/2021 dal Ministro Brunetta ha suscitato, negli ultimi giorni, varie riflessioni e prese di posizione. La riforma è nata con l’intento di snellire la pubblica amministrazione e all’art.10 si propone di semplificare i concorsi e ridurre i tempi delle procedure, soprattutto in tempo di pandemia. Da più parti, però, sorgono iniziative per ostacolare il passaggio della conversione in legge del decreto. Le deputate e i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Cultura si sono già attivati per presentare al ministro Brunetta un'interrogazione sul tema, a prima firma del deputato Manuel Tuzi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 10 aprile 2021) Uil Scuola IRC Lombardia - L’ultima riforma sui concorsi pubblici collocata nel nuovo DL 44/2021 dal Ministro Brunetta ha suscitato, negli ultimi giorni, varie riflessioni e prese di posizione. La riforma è nata con l’intento di snellire la pubblica amministrazione e all’art.10 si propone di semplificare i concorsi e ridurre i tempi delle procedure, soprattutto in tempo di pandemia. Da più parti, però, sorgono iniziative per ostacolare il passaggio della conversione in legge del decreto. Le deputate e i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Cultura si sono già attivati per presentare al ministro Brunetta un'interrogazione sul tema, a prima firma del deputato Manuel Tuzi. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Concorso insegnanti di religione cattolica, ora più che mai solo per titoli e servizio - ritafiori71 : @AzzolinaLucia Smettetela di fare inutili proclami! Mettete ancora una volta, genitori contro figli e figli contro… - ele_rinaldi : L’incoraggiamento di una delle nostre insegnanti la sera prima del concorso ?????? - Marilen87301768 : RT @Tboeri: Ennesima stabilizzazione dei precari della scuola in vista. Eppure ci sarebbe tutto il tempo per fare un vero concorso. Per rec… - natalya2021 : RT @Tboeri: Ennesima stabilizzazione dei precari della scuola in vista. Eppure ci sarebbe tutto il tempo per fare un vero concorso. Per rec… -