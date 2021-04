Concorsi pubblici, Azzolina: “Si rischia di tagliare fuori quasi 150mila neolaureati che avevano scelto di fare l’insegnante” (Di sabato 10 aprile 2021) ROMA – “Vediamo di spiegarlo in maniera chiara, andando oltre i tecnicismi: le nuove norme sui Concorsi pubblici, così come scritte, rischiano di tagliare fuori quasi 150mila giovani neolaureati, under 30, che avevano scelto di fare l’insegnante. Da settimane nel Paese va avanti un dibattito sul prezzo altissimo che stanno pagando i giovani a causa della pandemia. Poi, però, basta un tratto di penna per cancellare ogni aspettativa di cambiamento”. Così l’ex ministra dell’istruzione Lucia Azzolina (foto). “È passato un anno dal decreto Scuola – aggiunge – un anno di battaglie politiche per portare avanti l’idea di una scuola da rinnovare secondo il principio del merito. ... Leggi su lopinionista (Di sabato 10 aprile 2021) ROMA – “Vediamo di spiegarlo in maniera chiara, andando oltre i tecnicismi: le nuove norme sui, così come scritte,no digiovani, under 30, chedi. Da settimane nel Paese va avanti un dibattito sul prezzo altissimo che stanno pagando i giovani a causa della pandemia. Poi, però, basta un tratto di penna per cancellare ogni aspettativa di cambiamento”. Così l’ex ministra dell’istruzione Lucia(foto). “È passato un anno dal decreto Scuola – aggiunge – un anno di battaglie politiche per portare avanti l’idea di una scuola da rinnovare secondo il principio del merito. ...

