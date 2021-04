“Come sta Daniele De Rossi”. Il bollettino ufficiale dei medici: le condizioni del calciatore ricoverato in ospedale (Di sabato 10 aprile 2021) Si trova allo Spallanzani di Roma Daniele De Rossi, ex calciatore della Roma, risultato positivo al Covid dopo la trasferta della Nazionale italiana a Vilnius in Lituania. De Rossi dal 18 marzo è ufficialmente entrato a far parte del gruppo di collaboratori ed assistenti di Mancini con un contratto fino al termine dell’Europeo. Un incarico inedito che De Rossi aveva commentato con queste parole: “Sono orgoglioso di iniziare questa nuova carriera con la Nazionale e ringrazio sia il presidente Gravina che il ct Mancini per la fiducia e per l’opportunità”. De Rossi non si trova in terapia intensiva, ma le sue condizioni sono costantemente monitorate: è uno dei contagiati della Nazionale azzurra. Risultato positivo insieme ad altri tre membri dello staff dell’Italia, si ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 aprile 2021) Si trova allo Spallanzani di RomaDe, exdella Roma, risultato positivo al Covid dopo la trasferta della Nazionale italiana a Vilnius in Lituania. Dedal 18 marzo è ufficialmente entrato a far parte del gruppo di collaboratori ed assistenti di Mancini con un contratto fino al termine dell’Europeo. Un incarico inedito che Deaveva commentato con queste parole: “Sono orgoglioso di iniziare questa nuova carriera con la Nazionale e ringrazio sia il presidente Gravina che il ct Mancini per la fiducia e per l’opportunità”. Denon si trova in terapia intensiva, ma le suesono costantemente monitorate: è uno dei contagiati della Nazionale azzurra. Risultato positivo insieme ad altri tre membri dello staff dell’Italia, si ...

