Come prenotare il vaccino dai medici di base a Roma e nel Lazio: chi può farlo, quale siero e da quando (Di sabato 10 aprile 2021) Non solo hub creati ad hoc, ospedali, centri vaccinali, perché anche i medici di base possono somministrare i vaccini contro il Covid nel Lazio, con l’obiettivo di accelerare la campagna e inoculare più dosi possibili. Ma Come fare? Leggi anche: vaccino AstraZeneca, seconda dose con un siero diverso: si può fare? Le ultime novità dopo il parere dell’Ema Come prenotare il vaccino dai medici di base nel Lazio Come spiega il medico di base Roberto Fanelli al Messaggero, il vaccino non costa nulla ed è il dottore a chiedere, attraverso una piattaforma messa a punto dalla Regione, quale vuole fare tra AstraZeneca e Pfizer. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 aprile 2021) Non solo hub creati ad hoc, ospedali, centri vaccinali, perché anche idipossono somministrare i vaccini contro il Covid nel, con l’obiettivo di accelerare la campagna e inoculare più dosi possibili. Mafare? Leggi anche:AstraZeneca, seconda dose con undiverso: si può fare? Le ultime novità dopo il parere dell’Emaildaidinelspiega il medico diRoberto Fanelli al Messaggero, ilnon costa nulla ed è il dottore a chiedere, attraverso una piattaforma messa a punto dalla Regione,vuole fare tra AstraZeneca e Pfizer. ...

Advertising

GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Come prenotare il vaccino dai medici di base a Roma e nel Lazio: chi può farlo, quale siero e da quando - CorriereCitta : Come prenotare il vaccino dai medici di base a Roma e nel Lazio: chi può farlo, quale siero e da quando - alessia_2303 : @RegioneLazio Come mai da 3 giorni non si riesce a prenotare nei centri dove fanno il Pfizer? - bizcommunityit : Prenotare il vaccino Covid in Emilia Romagna: come fare e dove andare - infoitinterno : Prenotare il vaccino Covid in Emilia Romagna: come fare e dove andare -