Colori, da lunedì l'Italia cambia ancora: la nuova mappa delle regioni. La Lombardia respira, Sardegna in lockdown (Di sabato 10 aprile 2021) Italia, da lunedì 12 aprile 2021 i in Italia decise per la lotta alla pandemia . Ecco come cambia la mappa. Quasi tutta Italia sarà arancione. LE NOVITA'. Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, ... Leggi su leggo (Di sabato 10 aprile 2021), da12 aprile 2021 i indecise per la lotta alla pandemia . Ecco comela. Quasi tuttasarà arancione. LE NOVITA'. Piemonte,, Friuli Venezia Giulia, ...

Advertising

RaiTre : “È bello pensare all’Universo come un’immensa orchestra fatta di suoni, colori, odori, sapori. Siamo proprio fortun… - highwiedermond : da lunedì Sardegna zona rossa bello raga adesso abbiamo fatto tutti i colori yayyy - angiuoniluigi : RT @leggoit: Colori, da lunedì l'Italia cambia ancora: la nuova mappa delle regioni. La Lombardia respira, Sardegna in lockdown https://t… - geppoestfolle : Italia quasi tutta arancione da lunedì 12 aprile, con 4 Regioni in zona rossa - leggoit : Colori, da lunedì l'Italia cambia ancora: la nuova mappa delle regioni. La Lombardia respira, Sardegna in lockdown -