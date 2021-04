Colonia-Mainz 05 (domenica 11 aprile, ore 18): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Recuperano in tre nelle file dei padroni di casa, Svensson senza Kilian (Di sabato 10 aprile 2021) Seconda gara domenicale in programma nella ventottesima giornata di Bundesliga, ed è uno spareggio salvezza tutto da seguire quello che vede il Colonia ricevere in casa il Mainz 05. Per i Billy Goats sconfitta con l’onore delle armi contro il Wolfsburg, che dimostra ancora di più le qualità di una squadra che è stata costruita per l’obiettivo e ha tutte le carte InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 10 aprile 2021) Seconda garale in programma nella ventottesima giornata di Bundesliga, ed è uno spareggio salvezza tutto da seguire quello che vede ilricevere inil05. Per i Billy Goats sconfitta con l’onore delle armi contro il Wolfsburg, che dimostra ancora di più le qualità di una squadra che è stata costruita per l’obiettivo e ha tutte le carte InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ultime Notizie dalla rete : Colonia Mainz Calcio in tv oggi: il programma dell'11 aprile 2021 - Calciomagazine ...SPORTS Bisceglie - Francavilla (Serie C) - ELEVEN SPORTS e SKY PRIMAFILA (canale 256 satellite) 18.00 Roma - Bologna (Serie A) - SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite) Colonia - Mainz (...

Le partite di oggi, Venerdì 9 aprile 2021 - Calciomagazine In Bundesliga si giocherà Arminia Bielefeld - Friburgo con i padroni di casa che vengono dal pari esterno contro il Mainz ed in classifica occupano la sedicesima posizione, insieme al Colonia, con 23 ...

Colonia-Mainz, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici Il Veggente Colonia-Mainz: probabili formazioni Il centrocampista del Colonia Max Meyer sa che la sua squadra ha bisogno di scattare una serie di sette partite senza vittorie quando ospiterà domenica i rivali in forma in retrocessione del Mainz. Il ...

Pronostici Bundesliga 11 aprile: solo due gare in calendario I pronostici di domenica 11 aprile. Dopo le gare del sabato, oggi in calendario nel 28esimo turno della Bundesliga ci sono solo due gare.

