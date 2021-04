Colloqui su Suor Maria Laura: due incontri in vista della beatificazione (Di sabato 10 aprile 2021) Verso la beatificazione di Suor Maria Laura: un sito internet per dialogare con i fedeli 10 dicembre 2020 Chiavenna, aperte le iscrizioni al rito di beatificazione di Suor Maria Laura Mainetti: come ... Leggi su sondriotoday (Di sabato 10 aprile 2021) Verso ladi: un sito internet per dialogare con i fedeli 10 dicembre 2020 Chiavenna, aperte le iscrizioni al rito didiMainetti: come ...

Valtellina colloqui su suor Maria Laura Mainetti Approfondirà il tema Devi fare qualcosa di bello della tua vita; martedì 11 Maggio, con suor Susana Felice, superiora generale delle Figlie della Croce. A lei il compito di intervenire su Suor Maria ...

Colloqui su suor Maria Laura Mainetti: due incontri in streaming in vista della beatificazione Mancano circa due mesi alla beatificazione di suor Maria Laura Mainetti. La cerimonia è in programma domenica 6 giugno alle ore 16 allo stadio comunale di Chiavenna. «È irrinunciabile il ...

