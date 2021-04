Colapesce e Dimartino annunciano le prime date del tour estivo

Leggi su 361magazine

(Di sabato 10 aprile 2021) Dopo il sold out della data al Teatro Antico di Taormina,hanno annunciato le nuove edelDal Festival di Sanremo,non si sono più fermati. La loro “Musica leggerissima” dopo aver conquistato il quarto posto nella kermesse musicale, è arrivata in ogni angolo del mondo riuscendo a conquistare classifiche nazionali ed internazionali. È stato il primo brano della scorsa edizione del Festival a conquistare il disco di platino e anche il primo, dopo tempo, a coinvolgere la gente che ha cantato e ballato per settimane. I due, amici nella vita e colleghi nel segno della musica da sempre, con il loro stile inconfondibile, si sono fatti amare da subito. Tra ironia e canzoni d’autore, hanno ...