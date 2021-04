Cina | maxi-multa da 2 | 78 miliardi di dollari ad Alibaba

(Di sabato 10 aprile 2021) Le autorità cinesi hanno sanzionato il gigante dell’e-commercecon unada 18,2di yuan (pari a 2,78di) per abuso di posizione dominante. Lo hanno annunciato i media di Pechino. Lafa seguito all’inchiesta avviata nei confronti dell’azienda a dicembre, secondo quanto riferito da Nuova, il leader dell’e-commerce cinese fondato da Jack Ma e una delle aziende più ricche al mondo, ha affermato di aver accettato la sanzione e si è impegnata a delineare già da lunedì dei piani per rendere le sue operazioni conformi. L’indagine che ha portato allasi è concentrata sulla pratica didi vietare ai commercianti di offrire i loro ...

Agenzia_Ansa : Cina, maxi-multa da 2,78 miliardi di dollari al colosso dell'e-commerce #Alibaba

Le autorità cinesi hanno sanzionato il gigante dell'e - commerce Alibaba con una- multa da 18,2 miliardi di yuan (pari a 2,78 miliardi di dollari) per abuso di posizione ...in pubblico in: ...Le autorit cinesi hanno sanzionato il gigante dell e - commerce Alibaba con una- multa da 18,2 miliardi di yuan (pari a 2,78 miliardi di dollari) per abuso di posizione ...riferito da NuovaLe autorità cinesi hanno sanzionato il gigante dell'e-commerce Alibaba con una maxi-multa da 18,2 miliardi di yuan (pari ... secondo quanto riferito da Nuova Cina. Alibaba, leader dell'e-commerce ...Il leader dell'e-commerce cinese è accusato di abuso di posizione dominante e dovrà pagare 18,2 miliardi di yuan (2,78 miliardi di dollari) ...