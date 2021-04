Choc in provincia di Roma | gli uccidono il cane e sparano contro il furgone Ecco cosa è successo

(Di sabato 10 aprile 2021) Gli hanno ucciso il, un meticcio di grossa taglia, e gli hanno danneggiato con colpi d’arma da fuoco ilparcheggiato all’interno della proprietà. Tutto questo per intimidire due coniugi. Dopo una serie di accertamenti, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro, seguendo le direttive della Procura della Repubblica di Velletri, hanno fatto luce su questo grave episodio, che si è verificato nell’agosto del 2020. L’indagine, condotta dai Carabinieri della Stazione di Valmontone, ha permesso di arrestare due uomini di Cave, di 27 e 39 anni, entrambi già con precedenti, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Velletri, con le accuse, in concorso, di uccisione di animali, danneggiamento aggravato e detenzione e porto abusivo di arma da fuoco clandestina. I fatti Gli accertamenti eseguiti dai militari ...

