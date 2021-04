Chiara Giordano | la veterinaria ex moglie di Raul Bova

(Di sabato 10 aprile 2021), nata il 5 agosto del 1973, è nota nel mondo dello spettacolo per essere la exdie la madre dei loro tre figli: Sophia, Alessandro Leon e Francesco. Figlia di due avvocati, Francescoe Annamaria Bernardi De Pace ha seguito, però, un percorso lavorativo completamente diverso. Innamorata del mondo degli animali decide di fare di questa passione una vera e propria carriera. Diventa, dopo un percorso universitario incredibile, unaesperta. Tra le passioni della giovane c’è anche la danza, che era stata messa da parte per dedicarsi a pieno alla sua famiglia. Dopo il divorzio, però, ha recuperato il tempo perso condividendo sul suo profilo Instagram alcune delle sue esibizioni. La vita privata ...

Advertising

EdizioniSaga : Vi sveliamo ufficialmente la copertina di 'Come le ali del pettirosso' di Giordano Alfonso Ricci. La grafica è a c… - ZepRagone : @AntonioSocci1 @Capezzone La voce più chiara ce l'ha Giordano, per essere onesti -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Giordano

Metropolitan Magazine

...che il suo fratellastro era "a casa sotto la mia protezione" e che l'ex erede al tronogli ...dei suoi legami con la società giordana rimaneva a chi conosceva bene la famiglia reale pocoDa sempre timido e riservato, nel 2012 ha infiammato il mondo del gossip separandosi dalla mogliee legandosi all'attrice spagnola Rocio Munoz Morales . Scopriamo cosa c'è da sapere ...di Giuseppe Morabito Come ormai noto in tutto il mondo, il re Abdullah di Giordania ha fatto sapere di aver sventato un “atto di sedizione” ...Chiara Giordano, nata il 5 agosto del 1973, è nota nel mondo dello spettacolo per essere la ex moglie di Raul Bova e la madre dei loro tre figli: Sophia, Alessandro Leon e Francesco Bova. Figlia di du ...