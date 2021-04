Chi veste, cosa veste? Come le costumiste di Hollywood celebrano gli Oscar (Di sabato 10 aprile 2021) Comunicare con gli abiti, è quello che sanno fare meglio altrimenti non avrebbero ottenuto la nomination all’Oscar per i costumi migliori. Del red carpet degli attori, dei registi e degli artisti sappiamo quasi tutto ma rimane ai margini del cancan mediatico quello che hanno da dirci gli outfit di chi passa mesi, se non anni, a immaginare mondi in cui perdersi per il tempo della visione di un film. Come in tutto ciò che si muove a Hollywood, tra i lustrini della madre di tutte le cerimonie si annidano storie che meritano di essere raccontate. E lo facciamo in attesa di scoprire chi scoprire i vincitori della 93esima edizione dei premi Oscar in programma il prossimo 25 aprile: tra i candidati quest’anno per la categoria c’è un italiano. Si tratta di Massimo Cantini Parrini, il costumista che ha dipinto con tessuti e colori l’universo del Pinocchio di Matteo Garrone. Leggi su vanityfair (Di sabato 10 aprile 2021) Comunicare con gli abiti, è quello che sanno fare meglio altrimenti non avrebbero ottenuto la nomination all’Oscar per i costumi migliori. Del red carpet degli attori, dei registi e degli artisti sappiamo quasi tutto ma rimane ai margini del cancan mediatico quello che hanno da dirci gli outfit di chi passa mesi, se non anni, a immaginare mondi in cui perdersi per il tempo della visione di un film. Come in tutto ciò che si muove a Hollywood, tra i lustrini della madre di tutte le cerimonie si annidano storie che meritano di essere raccontate. E lo facciamo in attesa di scoprire chi scoprire i vincitori della 93esima edizione dei premi Oscar in programma il prossimo 25 aprile: tra i candidati quest’anno per la categoria c’è un italiano. Si tratta di Massimo Cantini Parrini, il costumista che ha dipinto con tessuti e colori l’universo del Pinocchio di Matteo Garrone.

Advertising

betman : Murgia ha un evidente problema ideologico con i militari, un tic tipico di un pezzo di sinistra antica. Figliuolo è… - lucafiorentino0 : Intelletuali, dicevano #Diegofusaro:”Chi si veste provocante è sicuramente una zoccola'. #Michelamurgia:”Figliuolo… - wanderlust__t : Comunque Federico ma chi ti veste HA UN GRAN GUSTO top approvato - MOSCAELIODORO : @marikafruscio10 Ma chi ti veste???? - Cignonero631 : @PostTg2 annunciare i morti in Brasile, con il giro coscia con il pantalone in pelle, non solo e una schiaffo a ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi veste Barbara d'Urso lascia Mediaset? È arrivata la risposta della Rai Il format continuerà ad esistere ma con una veste del tutto nuova. Chi prenderà il posto di Barbara d'Urso? Da settimane si parla di un presunto arrivo di Elisa Isoardi " attualmente impegnata con l'...

Chiara Ferragni entra nel cda di Tod's: quanto ha guadagnato il titolo Inoltre, insieme, cercheremo di costruire progetti solidali e di sostegno per chi ha più bisogno, ... Tod's aveva già collaborato con la Ferragni nel 2017: lei, in veste di designer, aveva firmato la ...

Chi veste, cosa veste? Come le costumiste di Hollywood celebrano gli Oscar Vanity Fair.it Chi veste, cosa veste? Come le costumiste di Hollywood celebrano gli Oscar C'è chi abbraccia una causa, chi scegli un abito da sera e c'è ... il suo atelier specializzato in costumi sartoriali, l’aveva già vestita nel passato. La buona causa in questione era il salvataggio ...

Chi è Anna Falchi oggi: quanti anni ha, altezza, compagno e figlia Tifosa della Lazio su Instagram e Facebook a pubblicato diversi scatti in intimo e vestita di sola mascherina per la vittoria ... non saranno solo le sue foto Instagram e Facebook per la Lazio, Anna ...

Il format continuerà ad esistere ma con unadel tutto nuova.prenderà il posto di Barbara d'Urso? Da settimane si parla di un presunto arrivo di Elisa Isoardi " attualmente impegnata con l'...Inoltre, insieme, cercheremo di costruire progetti solidali e di sostegno perha più bisogno, ... Tod's aveva già collaborato con la Ferragni nel 2017: lei, indi designer, aveva firmato la ...C'è chi abbraccia una causa, chi scegli un abito da sera e c'è ... il suo atelier specializzato in costumi sartoriali, l’aveva già vestita nel passato. La buona causa in questione era il salvataggio ...Tifosa della Lazio su Instagram e Facebook a pubblicato diversi scatti in intimo e vestita di sola mascherina per la vittoria ... non saranno solo le sue foto Instagram e Facebook per la Lazio, Anna ...