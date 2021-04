Che sorpresa per Serena Rossi | la dolce lettera di sua sorella a Canzone segreta

Advertising

RaiUno : Questa sì che è una sorpresa! ?? Segui la diretta di #CanzoneSegreta qui: - lellodepresso : ma che cazzo mi fai fare una verifica a sorpresa sugli sport alle 9 del sabato brutta faccia di cazzo :| - Maria15112786 : RT @Cinzia08959905: Questi sono gli sguardi dei bambini (quelli non abituati) quando ricevono una sorpresa inaspettata ....I bimbi sono del… - Cinzia08959905 : Questi sono gli sguardi dei bambini (quelli non abituati) quando ricevono una sorpresa inaspettata ....I bimbi sono… - fragolelau : RT @LStaccini: Bisogna davvero imparare dalle piante, quando pensi che tutto è perduto, ecco che arriva la sorpresa di un nuovo getto! #SB… -

Ultime Notizie dalla rete : Che sorpresa

Attiminon sono passati inosservati, ehanno emozionato tutti i telespettatori. Laa Belen è stata incantevole, difficile non farsi prendere dall'emozione in un momento tanto ...In quella fase scoprimmo, condi tutti i commissari,il fatto di essere un impianto a tecnologia avanzatacombina la trasformazione in compost con la produzione di metano, accorcia i ...Anche per lei è arrivato il turno di accomodarsi sulla poltrona bianca che accoglie gli ospiti di Canzone segreta. Nella puntata di ieri del programma di Rai 1, anche la conduttrice infatti ha ...A farle da guida la sindaca Alice Parma che ha scortato la Ventura anche in bicicletta, tra gli sguardi incuriositi e le richieste di autografi e selfie. "La Ventura ci ha fatto davvero una bella ...