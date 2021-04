“Che schifo d’uomo”. Isola dei famosi, Beppe Braida abbandona la spiaggia ed è caos. Il brutto gesto del naufrago (Di sabato 10 aprile 2021) Beppe Braida è stato costretto ad abbandonare l’Isola dei famosi. Troppo seri i problemi che gli sono stati comunicati e quindi ha voluto lasciare l’Honduras per fare immediatamente ritorno in Italia. Una situazione inaspettata, che ha colto di sorpresa ovviamente tutti i telespettatori e anche gli altri naufraghi. Ad ufficializzare la notizia è stata la stessa produzione con un post su Instagram. La pagina Instagram ufficiale del reality show ha pubblicato una foto del concorrente spiegando che: “Beppe Braida lascia l’Isola. Beppe Braida ha deciso di lasciare l’Isola e di tornare a casa per gravi motivi familiari sopraggiunti nelle ultime ore”. In pochissimi minuti il post è stato inondato da ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 aprile 2021)è stato costretto adre l’dei. Troppo seri i problemi che gli sono stati comunicati e quindi ha voluto lasciare l’Honduras per fare immediatamente ritorno in Italia. Una situazione inaspettata, che ha colto di sorpresa ovviamente tutti i telespettatori e anche gli altri naufraghi. Ad ufficializzare la notizia è stata la stessa produzione con un post su Instagram. La pagina Instagram ufficiale del reality show ha pubblicato una foto del concorrente spiegando che: “lascia l’ha deciso di lasciare l’e di tornare a casa per gravi motivi familiari sopraggiunti nelle ultime ore”. In pochissimi minuti il post è stato inondato da ...

Conglomerandocene: Cosa ne penso di 'LOL' Tranne quelli di Napoli Afragola: mi fate schifo, sono sincero. Dieci comici " tra cui colleghi e amici che apprezzo e stimo " sei ore di tempo per far ridere gli altri concorrenti. Un format ...

Michelangelo Russo: "Nella città del degrado, soldi per spiagge e non per cultura" La città, quanto ad architettura, fa abbastanza schifo: in una città modesta, povera, l'architettura degli anni 50 - 60 è pessima, in una città che se ne cade a pezzi", ha dichiarato Russo, ...

Minacce di morte sul web a Palumbo, 'vittima di uno schifo' Agenzia ANSA Brando Giorgi sotto attacco dopo il ritiro di Beppe Braida: «Schifo d'uomo» Il 9 aprile Beppe Braida ha dovuto abbandonare L'Isola dei Famosi 2021 a causa di un grave problema in famiglia; sotto la lente d'ingrandimento, però, ci è finito il comportamento di Brando Giorgi, ...

Malika cacciata da casa perché lesbica: minacce di morte e insulti dalla famiglia La storia di Malika esplode a gennaio, a Castelfiorentino, dove vive con i genitori e il fratello, più grande di lei di 3 anni. D ecide di scrivere una lettera ai propri familiari per comunicare di es ...

