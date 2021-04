Champions League | guardalinee sospeso per l’autografo di Haaland | i dettagli della contorta vicenda

(Di sabato 10 aprile 2021) Octavian Sovreper un autografo.VIDEO,già meglio di CR7 e Messi: ecco tutti i suoi record. Numeri e statistiche a confrontoAl termine del match di- giocatosi martedì 6 Aprile tra Manchester City e Borussia Dortmund - Erlingè stato il coprotagonista di un curioso episodio. Uno dei componentiterna arbitrale ha chiesto l'autografo all'ariete norvegese, venendo prontamente così immortalato dalle telecamere nel tunnel dell'Etihad Stadium. Una scena particolare che ha scatenato indignazione e polemica nel mondo dei social. Successivamente alcuni media romeni hanno chiarito la natura benefica del gesto di Octavian Sovre, al quale però non è bastata questa delucidazione per salvarsi dalla decisione drasticacommissione ...

Advertising

GoalItalia : Mondiale ?? Champions League x3 ?? Copa America x2 ?? Un totale di 24 trofei ?? Semplicemente, Roberto Carlos: oggi son… - capuanogio : #Pioli ricalcola la quota Champions League in 80 punti. #Milan preoccupato tra frenata e rinnovi di contratto (… - SkySport : Paris Saint Germain, Leonardo: 'Rinnovi Mbappé e Neymar? Presto felici novità' - LittlePuskas : @mirkonicolino La Juve, che lui viscidamente ha lasciato dopo un giorno di ritiro, ha raggiunto ben due finali di C… - Mediagol : #ChampionsLeague, guardalinee sospeso per l'autografo di Haaland: i dettagli della contorta vicenda… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

UEFA.com

al Corriere dello Sport - Stadio che nei mesi precedenti aveva sottolineato la sua abilità a risolvere le partite di campionato, ma non quelle in. Il Parma negli anni è diventato una ...... hanno ormai detto addio allo scudetto trovandosi a - 11 dall'Inter e, soprattutto, rischiano di perdere addirittura il posto nella prossima, perché il Napoli è solo a - 4 e ci sono ...La vittoria in campionato contro il Napoli ha rasserenato l'ambiente della Juventus. Un successo che dà certezze alla squadra bianconera in vista del raggiungimento dei primi quattro posti, utili alla ...Bisognerebbe dare enfasi e valore a ciò che stanno facendo oggi questi ragazzi e non pensare alla Champions dell’anno prossimo ... è dimenticato che negli ultimi anni la finale di Europa League ...