Centinaia di furti dalla mensa dell’ospedale di Gela | indagate 36 persone Le immagini delle telecamere di sorveglianza

(Di sabato 10 aprile 2021) Utilizzavano laVittorio Emanuele dicome un supermarket privato dal quale rifornirsi, prelevando gratuitamente generi alimentari e prodotti di ogni tipo. Secondo gli investigatori avrebbero infatti collezionato oltre 500in poco più di due mesi, per un importo complessivo di circa 24mila euro. Sono 36 leProcura di, nell’ambito dell’operazione denominata significativamente “Magna Magna” che ha portato all’arresto in flagranza di due. Nelle loro auto è stata recuperata un’enorme quantità di alimenti e merce rubata L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Fatto Quotidiano

