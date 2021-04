“Cedesi San Gregorio” | saracinesche chiuse e chiavi in mano | la protesta dei presepiai

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – In quella strada, in cui fino a dicembre 2019 era necessario istituire il senso unico alternato tanto era frequentata, compaiono già i primi cartelli ‘Vendesi‘, e i rumors vogliono ci sia un interesse di grandi gruppi immobiliari lombardi per comprare i locali questi esercizi commerciali. La voce di maggiore spesa, infatti, ora che i flussi di turisti non esistono più, è quella dei fitti, diventati insostenibili. Così lunedì prossimo a Napoli iartigiani di via SanArmeno saranno davanti le proprie botteghe conin, ed esporranno un cartello con la scritta “SanArmeno“. Il rischio è che se troppe botteghe saranno costrette a chiudere definitivamente, ...