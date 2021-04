Caterina Caselli: compie 75 anni l’indimenticabile Casco d’oro della musica italiana (Di sabato 10 aprile 2021) Voce potente e iconico caschetto biondo, Caterina Caselli – che oggi festeggia 75 anni – è stata uno dei simboli della musica leggera italiana degli anni 60. Per il look storico e grazie a canzoni come Nessuno mi può giudicare e Perdono, entrate di prepotenza nell’immaginario collettivo. Caterina Caselli: vita e carriera guarda le foto Smessi i panni di cantante ormai da quarant’anni, la modenese ha saputo costruire ... Leggi su iodonna (Di sabato 10 aprile 2021) Voce potente e iconico caschetto biondo,– che oggi festeggia 75– è stata uno dei simbolileggeradegli60. Per il look storico e grazie a canzoni come Nessuno mi può giudicare e Perdono, entrate di prepotenza nell’immaginario collettivo.: vita e carriera guarda le foto Smessi i pdi cantante ormai da quarant’, la modenese ha saputo costruire ...

