Caso Gregoretti | nuova udienza a Catania

E' arrivato all'aula bunker Bicocca di Catania il leader della Lega Matteo Salvini per assistere alla nuova udienza preliminare per il Caso Gregoretti. L'ex ministro dell'Interno è accompagnato dal suo legale, l'avvocata Giulia Bongiorno. Oggi inizieranno le discussioni delle parti. Se non dovessero terminare, l'udienza riprenderà il prossimo 23 aprile. La decisione sarà presa dal gup il 14 maggio. I giornalisti sono stati ammessi per la prima volta in aula. Ammessa solo la stampa di carta stampata, al momento. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

