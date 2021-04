Caso Gregoretti, il pm: "Salvini non va processato. Non fu sequestro di persona" (Di sabato 10 aprile 2021) "Non luogo a procedere". Il leader della Lega ed ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini , non va processato per il Caso Gregoretti . E' questa, la richiesta, del pubblico ministero di Catania Andrea ... Leggi su quotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) "Non luogo a procedere". Il leader della Lega ed ex ministro dell'Interno, Matteo, non vaper il. E' questa, la richiesta, del pubblico ministero di Catania Andrea ...

