Carolyn Smith si arrabbia e sbotta dopo la sfida di Amici tra Serena e Martina: “Che peccato” (Di domenica 11 aprile 2021) Che la nuova giuria di Amici debba fare un giretto dall’oculista e dall’otorino ormai pare chiaro a tutti, ma proprio a tutti. Ieri sera anche Carolyn Smith ha criticato l’esito del guanto di sfida lanciato da Alessandra Celentano. Martina e Serena si sono sfidate su un ballo che è il campo di battaglia della prima. Nonostante tutto a molti telespettatori è sembrata più brava Serena, soprattutto perché non ha mai studiato quel genere di danza. Della stessa opinione di gran parte del pubblico anche la giudice di Ballando con le Stelle. “Sto ancora riflettendo dei vari giudizi che ho sentito stasera. Non voglio offendere per nessuno motivo, ma qui abbiamo una che ha studiato tanti anni i latini e fa un ballo talmente basilare con tutti gli errori ... Leggi su biccy (Di domenica 11 aprile 2021) Che la nuova giuria didebba fare un giretto dall’oculista e dall’otorino ormai pare chiaro a tutti, ma proprio a tutti. Ieri sera ancheha criticato l’esito del guanto dilanciato da Alessandra Celentano.si sonote su un ballo che è il campo di battaglia della prima. Nonostante tutto a molti telespettatori è sembrata più brava, soprattutto perché non ha mai studiato quel genere di danza. Della stessa opinione di gran parte del pubblico anche la giudice di Ballando con le Stelle. “Sto ancora riflettendo dei vari giudizi che ho sentito stasera. Non voglio offendere per nessuno motivo, ma qui abbiamo una che ha studiato tanti anni i latini e fa un ballo talmente basilare con tutti gli errori ...

