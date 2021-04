Carne e latticini “sponsorizzati” con il 32% del budget europeo per i prodotti agricoli. Ma dovremmo ridurne il consumo del 70% (Di sabato 10 aprile 2021) La Commissione europea ha speso per promuovere Carne e latticini il 32% dell’intero budget del programma di promozione dei prodotti agricoli europei: 252 milioni di euro in 5 anni, su un totale di 776,7 milioni di euro, a fronte del 19% per promuovere frutta e verdura. È quanto emerge dal rapporto ‘Marketing Meat’ di Greenpeace, secondo cui dal 2016 al 2019 solo il 9% dei fondi è andato a progetti che includono anche la promozione di prodotti biologici e appena l’1% a favore di Carne e latticini biologici. Così, mentre il 70% dei terreni agricoli nell’Ue viene utilizzato per l’allevamento o per l’alimentazione degli animali allevati, due terzi delle sovvenzioni agricole dell’Unione finiscono, direttamente e indirettamente, per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) La Commissione europea ha speso per promuovereil 32% dell’interodel programma di promozione deieuropei: 252 milioni di euro in 5 anni, su un totale di 776,7 milioni di euro, a fronte del 19% per promuovere frutta e verdura. È quanto emerge dal rapporto ‘Marketing Meat’ di Greenpeace, secondo cui dal 2016 al 2019 solo il 9% dei fondi è andato a progetti che includono anche la promozione dibiologici e appena l’1% a favore dibiologici. Così, mentre il 70% dei terreninell’Ue viene utilizzato per l’allevamento o per l’alimentazione degli animali allevati, due terzi delle sovvenzioni agricole dell’Unione finiscono, direttamente e indirettamente, per ...

