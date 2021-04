Carmen Fiorentino | chi è l’ex fidanzata storica di Stash

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 10 aprile 2021)è conosciuta nel mondo della cronaca rosa per esser stata ladel famoso. Il cantante, giudice ad Amici 2021 insieme a Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto, ha dichiarato più di una volta di aver provato emozioni forte con. Laaccompagnò il cantante al format di Amici, programma condotto dalla bellissima Maria De Filippi, ed è sempre stata il suo punto di forza e il supporto di cui aveva bisogno. Al contrario del suo ex,, è una giornalista conosciuta soprattutto nel mondo della moda e del design. Molto attiva sul suo profilo privato di Instagram conta 20mila utenti che la seguono e la amano così come è. La vita privata di...