Can Yaman: la madre contraria alla storia con Diletta? (Di sabato 10 aprile 2021) Can e Diletta ormai sono da mesi al centro dell’attenzione mediatica. La loro è la storia più chiacchierata degli ultimi mesi. Ma sembrano arrivare nubi nere all’orizzonte. Voci di corridoio sostengono che la mamma di Can non sia esattamente felice di questa love story. Come si è giunti a questa conclusione? La notizia è stata la lanciata da un noto paparazzo. Secondo Alessandro, la mamma del sex simbol turco non vede esattamente di buon occhio la giornalista e presentatrice siciliana. Tale convinzione sembra provenire da fonti certe dalla Turchia. La signora Gulmen, inoltre, posta sempre foto in compagnia di Can Yaman, delle sue colleghe Demet e Ozge ma mai che posti una foto con Diletta. Un’altra ipotesi paventata è quella della montatura. Forse la mamma di Can ne è a conoscenza e non ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 10 aprile 2021) Can eormai sono da mesi al centro dell’attenzione mediatica. La loro è lapiù chiacchierata degli ultimi mesi. Ma sembrano arrivare nubi nere all’orizzonte. Voci di corridoio sostengono che la mamma di Can non sia esattamente felice di questa love story. Come si è giunti a questa conclusione? La notizia è stata la lanciata da un noto paparazzo. Secondo Alessandro, la mamma del sex simbol turco non vede esattamente di buon occhio la giornalista e presentatrice siciliana. Tale convinzione sembra provenire da fonti certe dTurchia. La signora Gulmen, inoltre, posta sempre foto in compagnia di Can, delle sue colleghe Demet e Ozge ma mai che posti una foto con. Un’altra ipotesi paventata è quella della montatura. Forse la mamma di Can ne è a conoscenza e non ...

