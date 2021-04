Campania | il bollettino Covid | 2 069 positivi | tasso al 10 | 1%

(Di sabato 10 aprile 2021) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso ilodierno relativo a, guariti e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 2.069, di cui 651 sintomatici e 1.418 asintomatici, a fronte di 20.467 tamponi processati. Si registrano altri 13 decessi, di cui 10 morti negli ultimi due giorni e 3 morti in precedenza ma registrati ieri. Le persone guarite sono 1.916. La situazione posti letto: 141 posti occupati su 656 in terapia intensiva; 1.555 posti occupati su 3.160 in degenza ordinaria. L'articolo ilNapolista.

Advertising

infoitinterno : Covid Campania, oggi 2.069 contagi: bollettino 10 aprile - infoitinterno : Campania, dal bollettino vaccini scompare la categoria «altro» - salernotoday : Covid-19: 2.069 nuovi positivi in Campania e altri 13 decessi, il bollettino - fisco24_info : Covid Campania, oggi 2.069 contagi: bollettino 10 aprile: I dati e le ultime notizie della regione sull'emergenza C… - CarriaggioM : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, BOLLETTINO #VACCINAZIONI DEL 10 APRILE 2021 (ORE 12) Ecco l’aggiornamento?? -

Ultime Notizie dalla rete : Campania bollettino

... in una sintesi nazionale, nelnazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito ... Qualche nuvola e velatura sue Puglia centro - settentrionale, poi anche in Sicilia. Non ...Tempo di Lettura: 1 minuto. Questo ildi oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 2.069 (*) di cui Asintomatici: 1.418 (*) Sintomatici: 651 (*) * Positivi, Sintomatici e Asintomatici ...(Adnkronos) - Sono 2.069 i nuovi contagi di Coronavirus in Campania secondo i dati del bollettino di oggi, 10 aprile. Si registrano altri 13 morti.E’ in leggero calo, in Campania, l’indice di positività. Si attesta al 10,10% rispetto al 10.52% precedente. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania, sono 2.069 (651 sintomatici) i c ...