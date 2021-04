Campania, al via la campagna vaccinale per gli over 60: come prenotarsi (Di sabato 10 aprile 2021) Si estende a nuove categorie e fasce d’età la campagna vaccinale in Campania. Dopo gli over 70, il personale scolastico e gli operatori sanitari, da oggi, 10 aprile, potranno aderire alle vaccinazioni anche gli over 60. A comunicarlo l’Unità di Crisi della Regione. Campania, al via le adesioni alla campagna vaccinale per gli over 60 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 10 aprile 2021) Si estende a nuove categorie e fasce d’età lain. Dopo gli70, il personale scolastico e gli operatori sanitari, da oggi, 10 aprile, potranno aderire alle vaccinazioni anche gli60. A comunicarlo l’Unità di Crisi della Regione., al via le adesioni allaper gli60 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

VincenzoDeLuca : VACCINAZIONI, DA DOMANI VIA ALLE ADESIONI DEGLI 'OVER 60' #covid19 Per le informazioni?? - annmavi : RT @rep_napoli: Vaccini in Campania per gli over 60: al via le adesioni [di Antonio di Costanzo] [aggiornamento delle 20:57] - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Covid Campania, via alle vaccinazioni per gli over 60: da domani l'adesione, qui il link - stagatocle : RT @VincenzoDeLuca: VACCINAZIONI, DA DOMANI VIA ALLE ADESIONI DEGLI 'OVER 60' #covid19 Per le informazioni?? - radioalfa : Vaccini, al via adesione over 60 in Campania -