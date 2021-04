Campagna vaccinale, firmata la nuova ordinanza (Di sabato 10 aprile 2021) Il commissario ha ufficialmente firmato la nuova ordinanza per la Campagna vaccinale. Il provvedimento darà alcune modifiche sostanziali Una novità importante in arrivo per quel che riguarda le misure da adottare per la Campagna vaccinale contro il Coronavirus. Con l’ingresso di Francesco Paolo Figliuolo come commissario all’emergenza, si stanno delineando nuove misure e un cambio di rotta strategico che Arcuri non aveva ipotizzato. Proprio ieri, il Commissario per l’emergenza Covid-19 ha firmato l’ordinanza n. 6 del 9 Aprile 2021. L’ordinanza, in linea con il Piano nazionale del Ministero della Salute approvato con decreto 12 marzo 2021, dispone vari ordini ai fini della vaccinazione. Innanzitutto, saranno vaccinate le persone di età superiore ... Leggi su zon (Di sabato 10 aprile 2021) Il commissario ha ufficialmente firmato laper la. Il provvedimento darà alcune modifiche sostanziali Una novità importante in arrivo per quel che riguarda le misure da adottare per lacontro il Coronavirus. Con l’ingresso di Francesco Paolo Figliuolo come commissario all’emergenza, si stanno delineando nuove misure e un cambio di rotta strategico che Arcuri non aveva ipotizzato. Proprio ieri, il Commissario per l’emergenza Covid-19 ha firmato l’n. 6 del 9 Aprile 2021. L’, in linea con il Piano nazionale del Ministero della Salute approvato con decreto 12 marzo 2021, dispone vari ordini ai fini della vaccinazione. Innanzitutto, saranno vaccinate le persone di età superiore ...

Advertising

marattin : Da decenni si cercava un simbolo plastico di un triplice problema italiano: prevalenza di lobby su interesse genera… - Palazzo_Chigi : Il Commissario per l'emergenza #Covid19 Figliuolo ha firmato l'ordinanza n. 6 del 9 aprile 2021 che definisce come… - Pres_Casellati : Con il Generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, per parlare della ca… - corrmezzogiorno : #Palermo Sicilia, arrivano 1.350 «rinforzi» per accelerare la campagna vaccinale - al_sbraga : Il 60% dei decessi da #COVID19 riguarda over 80, con i 70-enni si arriva al 90%. Dopo 100 giorni di campagna vaccin… -

Ultime Notizie dalla rete : Campagna vaccinale L'Ema valuta J&J dopo 4 casi di trombosi negli Usa Sotto osservazione adesso c'è anche il vaccino della Johnson & Johnson, le cui dosi erano tanto attese in aprile in tutta Europa, per dare un'accelerazione alla campagna vaccinale, visto che si richiede una dose unica. L'Ema sta esaminando il prodotto dopo diverse segnalazioni di tromboembolie arrivate dagli Stati Uniti. La Food and Drug Administration ...

Aiutiamo il turismo garantendo certezze sulle riaperture, finché siamo in tempo È evidente che, se dovesse esserci una (improbabile) nuova ondata nei mesi estivi, si dovrà correre ai ripari: ma è altrettanto chiaro che la buona stagione, il progresso della campagna vaccinale e ...

Campagna vaccinale, firmata l'Ordinanza n. 6/2021 del Commissario per l'emergenza Covid-19 Governo Non sarà il capitalismo a salvarci dal covid Boris Johnson ha attribuito il successo della campagna vaccinale del Regno Unito “al capitalismo” e “all’avidità”. Si tratta di commenti di pancia, ma se le parole del primo ministro offrono una ...

Covid, l'incertezza blocca le prenotazioni. Per i campeggi la stagione parte in salita Primavera scomparsa dai registri contabili e dubbi su quando i cancelli potranno tornare ad aprirsi. Per i camping la stagione parta in salita. Da Bolsena a Montalto e Tarquinia l’impressione è quella ...

Sotto osservazione adesso c'è anche il vaccino della Johnson & Johnson, le cui dosi erano tanto attese in aprile in tutta Europa, per dare un'accelerazione alla, visto che si richiede una dose unica. L'Ema sta esaminando il prodotto dopo diverse segnalazioni di tromboembolie arrivate dagli Stati Uniti. La Food and Drug Administration ...È evidente che, se dovesse esserci una (improbabile) nuova ondata nei mesi estivi, si dovrà correre ai ripari: ma è altrettanto chiaro che la buona stagione, il progresso dellae ...Boris Johnson ha attribuito il successo della campagna vaccinale del Regno Unito “al capitalismo” e “all’avidità”. Si tratta di commenti di pancia, ma se le parole del primo ministro offrono una ...Primavera scomparsa dai registri contabili e dubbi su quando i cancelli potranno tornare ad aprirsi. Per i camping la stagione parta in salita. Da Bolsena a Montalto e Tarquinia l’impressione è quella ...