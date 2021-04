Calenda Azione | “Il Decreto Sostegni non basta”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 10 aprile 2021) ROMA – “È evidente che ilnon. Il prossimo deve cambiare passo. La proposta di: alzare i ristori all’80% delle perdite, per tutti. Servono 35 miliardi. Molto meno di quello che costerebbe rianimare imprese fallite”. Così il leader di, Carlo(foto), che annuncia: “Lunedì Matteo Richetti presenterà gli emendamenti diper migliorare quello attuale”., inoltre, sottolinea che “quasi la metà dei posti di lavoro persi durante la pandemia erano di under 34. E la disoccupgiovanile era già un’emergenza prima del Covid”. Per tale motivo,ha elaborato un piano da 24 miliardi sui giovani. L'articolo L'Opinionista.