Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic: ecco quando ci sarà la firma (Di sabato 10 aprile 2021) Zlatan Ibrahimovic ha raggiunto l'accordo con il Milan per il prolungamento del contratto. ecco quando ci sarà la firma Leggi su pianetamilan (Di sabato 10 aprile 2021) Zlatanha raggiunto l'accordo con ilper il prolungamento del contratto.cila

Advertising

Gazzetta_it : #calciomercato. #Ilicic 'spaventa' #Thauvin. E il francese lancia segnali al #Milan: lo sconto si può fare... - SkySport : ULTIM'ORA MILAN FASE DI STALLO PER IL RINNOVO DI CALHANOGLU Juventus in pole in caso di mancato accordo… - SkySport : Calhanoglu, stallo totale per il rinnovo con il Milan. Spunta l'ipotesi Juventus - sportli26181512 : Milan: la pista Thauvin può riaprirsi, le ultime: Secondo quanto riferisce La Gazzetta... - Rossonero__1899 : RT @Gazzetta_it: #calciomercato. #Ilicic 'spaventa' #Thauvin. E il francese lancia segnali al #Milan: lo sconto si può fare... https://t.co… -