Calciomercato Juventus: scambio Pogba-Kulusevski? Le ultime (Di sabato 10 aprile 2021) In Spagna rilanciano di un ipotetico affare Juve-Manchester United: sul piatto i cartellini di Pogba e Kulusevski Le big inglesi, in particolare il Manchester United, avrebbero messo nel mirino Dejan Kulusevski, che resta comunque incedibile al momento per la Juventus. Solskjaer è un estimatore del talento svedese con i 'Red Devils' che sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Paul Pogba, sempre nei desideri dei bianconeri, per arrivare al cartellino del classe 2000 ex Parma e Atalanta. Secondo la testata spagnola Todofichajes.com, lo United avrebbe già mosso i primi contatti per sondare la disponibilità della Juve all'operazione.

