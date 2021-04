Calciomercato Juventus: il segnale di Locatelli. Le ultime (Di sabato 10 aprile 2021) Locatelli alla Juve: il centrocampista ha già deciso il suo futuro. ultime notizie legate al calciatore del Sassuolo Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome di Manuel Locatelli è il primo nella lista di Paratici per l’estate. La Juve, al momento, ha un vantaggio non da poco: se vuol accelerare per il centrocampista, ha campo libero davanti a sé. Locatelli preferisce la Juventus rispetto alle piste straniere, prendendo in considerazione solamente i colori bianconeri. Il prezzo richiesto dal Sassuolo dovrebbe essere di 40 milioni di euro. CONTINUA A LEGGERE SU JuventusNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 aprile 2021)alla Juve: il centrocampista ha già deciso il suo futuro.notizie legate al calciatore del Sassuolo Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome di Manuelè il primo nella lista di Paratici per l’estate. La Juve, al momento, ha un vantaggio non da poco: se vuol accelerare per il centrocampista, ha campo libero davanti a sé.preferisce larispetto alle piste straniere, prendendo in considerazione solamente i colori bianconeri. Il prezzo richiesto dal Sassuolo dovrebbe essere di 40 milioni di euro. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Quel gol non basta, è braccio di ferro: niente rinnovo con la #Juve, #Dybala è sul mercato - Gazzetta_it : #Juve, il futuro è di #Locatelli. E #Rovella prova lo Stadium - SkySport : ULTIM'ORA MILAN FASE DI STALLO PER IL RINNOVO DI CALHANOGLU Juventus in pole in caso di mancato accordo… - RoccoChiarenza : RT @GiovaAlbanese: L'accordo stipulato a gennaio prevede la permanenza in prestito di #Rovella al #Genoa anche per la prossima stagione, ma… - gilnar76 : Conferenza stampa Pirlo: ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Juve - Genoa del 1906: gol non visti, rigori e un arbitro... in fuga! Si va così al riposo sul pareggio, ma ad inizio ripresa la Juventus riesce a portarsi in vantaggio. Pochi minuti e l'arbitro fischia un calcio di rigore per il Genoa, che Bugnion si fa parare da ...

Calciomercato Juventus, no alla proposta per Douglas Costa Calciomercato Juventus, i bianconeri vogliono utilizzare Douglas Costa come moneta di scambio: respinta però una proposta per il brasiliano Agenda fitta per Fabio Paratici in vista della prossima ...

Calciomercato Juventus, triangolo con Cristiano Ronaldo e il Psg | Che scambio CalcioMercato.it Juventus: Intesa Sanpaolo diventa official bank Intesa Sanpaolo diventa official bank di Juventus. Lo comunica il club bianconero in una nota annunciando che Intesa Sanpaolo e' "subentrata nell'accordo di partnership tra UBI Banca e Juventus in ...

Calciomercato Juventus, no alla proposta per Douglas Costa Calciomercato Juventus, i bianconeri vogliono utilizzare Douglas Costa come moneta di scambio: respinta però una proposta per il brasiliano ...

Si va così al riposo sul pareggio, ma ad inizio ripresa lariesce a portarsi in vantaggio. Pochi minuti e l'arbitro fischia un calcio di rigore per il Genoa, che Bugnion si fa parare da ..., i bianconeri vogliono utilizzare Douglas Costa come moneta di scambio: respinta però una proposta per il brasiliano Agenda fitta per Fabio Paratici in vista della prossima ...Intesa Sanpaolo diventa official bank di Juventus. Lo comunica il club bianconero in una nota annunciando che Intesa Sanpaolo e' "subentrata nell'accordo di partnership tra UBI Banca e Juventus in ...Calciomercato Juventus, i bianconeri vogliono utilizzare Douglas Costa come moneta di scambio: respinta però una proposta per il brasiliano ...