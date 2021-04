Calciomercato Juventus, i bianconeri vogliono il rinnovo di Dybala. La situazione (Di sabato 10 aprile 2021) Il rinnovo di Paulo Dybala è uno degli argomenti più caldi in casa Juventus.VIDEO Juventus-Genoa, Pirlo alla vigilia: “Dybala? Non può ancora partire titolare”Il fantasista argentino dopo mesi complicati, pieni di infortuni, sta provando a incantare nuovamente i tifosi bianconeri e già nel match contro il Genoa è risultato decisivo. Il nativo di Laguna Larga ha il contratto in scadenza nel 2022 e la dirigenza della Vecchia Signora sta lavorando da diverso tempo per trovare un accordo.Dopo un tira e molla che sembrava terminato con un nulla di fatto, la prestazione della settimana scorsa avrebbe convinto Andrea Agnelli ad accontentare le richieste del giocatore e sarebbe disposto ad aumentare lo stipendio. Il contratto in essere garantisce attualmente a Paulo Dybala 7,5 ... Leggi su mediagol (Di sabato 10 aprile 2021) Ildi Pauloè uno degli argomenti più caldi in casa.VIDEO-Genoa, Pirlo alla vigilia: “? Non può ancora partire titolare”Il fantasista argentino dopo mesi complicati, pieni di infortuni, sta provando a incantare nuovamente i tifosie già nel match contro il Genoa è risultato decisivo. Il nativo di Laguna Larga ha il contratto in scadenza nel 2022 e la dirigenza della Vecchia Signora sta lavorando da diverso tempo per trovare un accordo.Dopo un tira e molla che sembrava terminato con un nulla di fatto, la prestazione della settimana scorsa avrebbe convinto Andrea Agnelli ad accontentare le richieste del giocatore e sarebbe disposto ad aumentare lo stipendio. Il contratto in essere garantisce attualmente a Paulo7,5 ...

