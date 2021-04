Calciomercato Juventus, addio Dybala? Il futuro sarà ancora in Italia (Di sabato 10 aprile 2021) Il gol contro il Napoli sicuramente è servito a Paulo Dybala per tirare un sospiro di sollievo dopo una stagione assolutamente negativa. Da una parte l’argentino deve cercare di tornare a convincere sul campo, dall’altra il suo futuro alla Juventus non è mai stato così in discussione. Il contratto del giocatore vede la scadenza fissata al 2022 e, almeno per ora, le parti sarebbero ancora molto lontane dal trovare un accordo. Se un punto d’incontro non si dovesse trovare prima dell’apertura del Calciomercato estivo, allora probabilmente i bianconeri punteranno ad una cessione per monetizzare. Calciomercato Juventus, l’Inter cerca il colpo Dybala Paulo Dybala rimane ancora oggi un giocatore molto ambito. La ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 10 aprile 2021) Il gol contro il Napoli sicuramente è servito a Pauloper tirare un sospiro di sollievo dopo una stagione assolutamente negativa. Da una parte l’argentino deve cercare di tornare a convincere sul campo, dall’altra il suoallanon è mai stato così in discussione. Il contratto del giocatore vede la scadenza fissata al 2022 e, almeno per ora, le parti sarebberomolto lontane dal trovare un accordo. Se un punto d’incontro non si dovesse trovare prima dell’apertura delestivo, allora probabilmente i bianconeri punteranno ad una cessione per monetizzare., l’Inter cerca il colpoPaulorimaneoggi un giocatore molto ambito. La ...

