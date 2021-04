Calcio: Serie B, la classifica (Di sabato 10 aprile 2021) Roma, 10 apr. – (Adnkronos) – La classifica di Serie B dopo la 33/a giornata: Empoli 62 punti; Lecce 58; Salernitana 57; Monza 52; Venezia e Spal 50; Cittadella 47; Chievo 45, Brescia 44; Cremonese 42; Vicenza e Reggina 41; Pisa e Frosinone 40; Pordenone 37; Ascoli 34; Cosenza 32; Reggiana 31; Pescara 28; Entella 22. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 10 aprile 2021) Roma, 10 apr. – (Adnkronos) – LadiB dopo la 33/a giornata: Empoli 62 punti; Lecce 58; Salernitana 57; Monza 52; Venezia e Spal 50; Cittadella 47; Chievo 45, Brescia 44; Cremonese 42; Vicenza e Reggina 41; Pisa e Frosinone 40; Pordenone 37; Ascoli 34; Cosenza 32; Reggiana 31; Pescara 28; Entella 22. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

