Calcio: Serie B, i risultati della 33/a giornata (Di sabato 10 aprile 2021) Roma, 10 apr. (Adnkronos) – I risultati della 33/a giornata di Serie B: Ascoli-Monza 1-0; Brescia-Pescara 1-1; Cremonese-Pordenone 2-1; Entella-Salernitana 0-3; Lecce-Spal 1-2; Frosinone-Cittadella 1-1; Reggiana-Empoli 0-1 (giocata ieri); Reggina-Vicenza (domani, ore 15); Venezia-Cosenza (domani, ore 19); Chievo-Pisa (lunedì 12, ore 19). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 10 aprile 2021) Roma, 10 apr. (Adnkronos) – I33/adiB: Ascoli-Monza 1-0; Brescia-Pescara 1-1; Cremonese-Pordenone 2-1; Entella-Salernitana 0-3; Lecce-Spal 1-2; Frosinone-Citta1-1; Reggiana-Empoli 0-1 (giocata ieri); Reggina-Vicenza (domani, ore 15); Venezia-Cosenza (domani, ore 19); Chievo-Pisa (lunedì 12, ore 19). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

SkySport : Classifica dei punti in trasferta in campionato, il Milan è primo in Europa - Gazzetta_it : Juve, la suggestione tridente con CR7, Dybala e Morata. Ma a Chiesa non si può rinunciare #Juventus - Gazzetta_it : #Milan, fiducia a #Pioli: resterà anche senza #Champions - italiamiacasa21 : RT @Agenzia_Ansa: Lo Spezia ha battuto il Crotone 3-2 (0-1) in uno degli anticipi della 30/a giornata della Serie A #ANSA - rep_parma : Diretta Parma-Milan 0-1: Rebic a segno su assist di Ibra [di Antonio Farinola] [aggiornamento delle 18:11] -