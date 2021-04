Calcio, nuovo aggiornamento sulle condizioni di Daniele De Rossi. Vaia: “Siamo ottimisti” (Di sabato 10 aprile 2021) Emergono nuovi dettagli a proposito delle attuali condizioni di Daniele De Rossi, ricoverato da giovedì sera all’Ospedale Spallanzani di Roma dopo essere risultato positivo al Covid-19 la scorsa settimana. L’ex calciatore, entrato quest’anno a far parte dello staff tecnico della Nazionale Italiana di Calcio, è rimasto contagiato in occasione delle qualificazioni ai Mondiali 2022 andate in scena la scorsa settimana (tre partite in sette giorni) insieme ad altri tre membri dello staff azzurro ed alcuni giocatori. “L’ex calciatore della Roma è stato ricoverato a causa di una polmonite. Le sue condizioni sono attualmente buone e posso dire che Siamo ottimisti“. Lo ha dichiarato quest’oggi il prof. Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) Emergono nuovi dettagli a proposito delle attualidiDe, ricoverato da giovedì sera all’Ospedale Spallanzani di Roma dopo essere risultato positivo al Covid-19 la scorsa settimana. L’ex calciatore, entrato quest’anno a far parte dello staff tecnico della Nazionale Italiana di, è rimasto contagiato in occasione delle qualificazioni ai Mondiali 2022 andate in scena la scorsa settimana (tre partite in sette giorni) insieme ad altri tre membri dello staff azzurro ed alcuni giocatori. “L’ex calciatore della Roma è stato ricoverato a causa di una polmonite. Le suesono attualmente buone e posso dire che“. Lo ha dichiarato quest’oggi il prof. Francesco, direttore sanitario dell’Istituto ...

