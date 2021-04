Calcio: Italiano, ‘vittoria importante ma non abbiamo espresso il solito gioco’ (Di sabato 10 aprile 2021) La Spezia, 10 apr. – (Adnkronos) – “Una partita che non abbiamo mai mollato. Non siamo stati perfetti né abbiamo espresso il nostro solito gioco. Le partite a volte possono arrivare a un epilogo positivo senza essere bellissimi. Il 2-1 poteva mettere ko chiunque, ma siamo riusciti a ribaltarla. Sapevamo che il Crotone poteva mettere in difficoltà chiunque, ma vincere per noi, e in questo modo, significa molto. Vincere in queste condizioni capita nell’arco di un campionato. A Parma abbiamo preso tre pali e pareggiato”. Il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, commenta così la vittoria per 3-2 sul Crotone che avvicina la squadra ligure alla salvezza. “Siamo molto giovani, quindi imprevedibili. Alterniamo buone partite a ingenuità clamorose. La classifica è buona, ma ci sarà ancora ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 10 aprile 2021) La Spezia, 10 apr. – (Adnkronos) – “Una partita che nonmai mollato. Non siamo stati perfetti néil nostrogioco. Le partite a volte possono arrivare a un epilogo positivo senza essere bellissimi. Il 2-1 poteva mettere ko chiunque, ma siamo riusciti a ribaltarla. Sapevamo che il Crotone poteva mettere in difficoltà chiunque, ma vincere per noi, e in questo modo, significa molto. Vincere in queste condizioni capita nell’arco di un campionato. A Parmapreso tre pali e pareggiato”. Il tecnico dello Spezia, Vincenzo, commenta così la vittoria per 3-2 sul Crotone che avvicina la squadra ligure alla salvezza. “Siamo molto giovani, quindi imprevedibili. Alterniamo buone partite a ingenuità clamorose. La classifica è buona, ma ci sarà ancora ...

Advertising

ZZiliani : Il calcio italiano è quella cosa che se #Ronaldo dà un calcio in faccia a #Cragno, #Calvarese non lo caccia e… - FBiasin : Con 22 milioni di euro di monte ingaggi complessivo, lo #Spezia è al 20° (e ultimo) posto tra i club di #SerieA. S… - ZZiliani : Il calcio italiano (col verme) è #Mazzoleni al #VAR che giudica l’errore di #Fabbri, che non dà rigore, “non chiaro… - namelesspikachu : RT @ZZiliani: Il calcio italiano è quella cosa che se #Ronaldo dà un calcio in faccia a #Cragno, #Calvarese non lo caccia e #Ronaldo contin… - enzo2122 : RT @ZZiliani: Il calcio italiano è quella cosa che se #Ronaldo dà un calcio in faccia a #Cragno, #Calvarese non lo caccia e #Ronaldo contin… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Italiano 'Sarri tornerebbe di corsa al Napoli': le ultime sul nuovo allenatore Se il Napoli vorrà ripartire con un nuovo corso andrei con un allenatore giovane, Italiano non mi ... vero che è andato ad allenare la Juventus ma questo fa parte del calcio. Lui ha fatto la storia del ...

Calcio:Conte, non abbiamo vinto nulla e ci serve ultimo step "Anche in Europa abbia ridato credibilità, visto che l'anno scorso abbiamo fatto la finale di Europa League, magari qualcuno se l'è dimenticato ma ricordo che è stato il miglior risultato italiano in ...

E' ancora Covid nel calcio italiano LaVoceDiGenova.it Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live: crisi Carrarese, Palermo frenato Risultati Serie C oggi 10 aprile, classifiche dei tre gironi e diretta gol live score delle tre partite in programma come anticipi della 35^ giornata.

Calcio: Italiano, 'vittoria importante ma non abbiamo espresso il solito gioco' La Spezia, 10 apr. - (Adnkronos) - "Una partita che non abbiamo mai mollato. Non siamo stati perfetti né abbiamo espresso il nostro solito gioco. Le partite a volte possono arrivare a un epilogo posit ...

Se il Napoli vorrà ripartire con un nuovo corso andrei con un allenatore giovane,non mi ... vero che è andato ad allenare la Juventus ma questo fa parte del. Lui ha fatto la storia del ..."Anche in Europa abbia ridato credibilità, visto che l'anno scorso abbiamo fatto la finale di Europa League, magari qualcuno se l'è dimenticato ma ricordo che è stato il miglior risultatoin ...Risultati Serie C oggi 10 aprile, classifiche dei tre gironi e diretta gol live score delle tre partite in programma come anticipi della 35^ giornata.La Spezia, 10 apr. - (Adnkronos) - "Una partita che non abbiamo mai mollato. Non siamo stati perfetti né abbiamo espresso il nostro solito gioco. Le partite a volte possono arrivare a un epilogo posit ...