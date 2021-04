Calcio | Farris | ' settimana particolare ma Inzaghi ha comunque seguito squadra'

Advertising

sportli26181512 : Lazio a Verona senza Inzaghi: 'Ma ha seguito ogni seduta da remoto...': Lazio a Verona senza Inzaghi: 'Ma ha seguit… - CorSport : #Lazio, #Farris: '#Inzaghi sempre con noi. Per la #Champions ci siamo' ?? - laziolibera : Lazio, Farris: 'Inzaghi sempre con noi. Per la Champions ci siamo' - sportface2016 : #VeronaLazio, le parole di #Farris (vice Inzaghi) alla vigilia - Fantacalcio : Verona-Lazio: la conferenza stampa di Farris -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Farris

"E' una settimana particolare - ha spiegato- . La cosa fondamentale è che lui e la sua famiglia stiano bene. La tecnologia poi ci sta aiutando e Simone è sempre stato con noi, ha seguito gli ...Tocca al vice Massimilianoandare in panchina. E in conferenza stampa, l'allenatore in seconda ha commentato: "Settimana particolare dopo la positività di Inzaghi. La cosa fondamentale è che ...Una parte importante della nostra rincorsa Champions passa dalla trasferta di domani». Queste le principali dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa da Massimiliano Farris alla viglia del match ...Roma, 10 apr. – (Adnkronos) – “Conosciamo molto bene l’Hellas Verona, gioca bene ed ha concetti ben chiari, fa dell’intensità una delle armi principali. Dovremo mettere in campo tanta voglia, non dovr ...