Calcio | Farris Lazio | ' a Verona match fondamentale per Champions'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 10 aprile 2021) Roma, 10 apr. - (Adnkronos) - "Conosciamo molto bene l'Hellas, gioca bene ed ha concetti ben chiari, fa dell'intensità una delle armi principali. Dovremo mettere in campo tanta voglia, non dovremo essere da meno ed andremo in campo per lottare perché sappiamo che sarà una partitaper la rincorsa. Veniamo da tre vittorie di fila che ci hanno rimesso a tiro delle prime quattro". Così il vice allenatore dellaMassimilianoai microfoni della tv del club biancoceleste alla vigilia della trasferta di. "La squadra sta bene, i dati hanno evidenziato una settimana di grande intensità. Sfruttiamo anche la duttilità di alcuni calciatori, come Marusic e Patric, che ci permette di avere più scelte a partita in corso", aggiunge