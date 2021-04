Calcio: Bundesliga, il Bayern frena in casa con l'Union Berlino e Lipsia a -5 (Di sabato 10 aprile 2021) Monaco, 10 apr. - (Adnkronos) - Il Bayern Monaco viene raggiunto nel finale e non va oltre un pareggio per 1-1 in casa contro l'Union Berlino in un match della 28/a giornata della Bundesliga. Al vantaggio di Musiala al 68' replica Aldrich all'86'. In classifica i bavaresi guidano con 65 punti 5 in più del Lipsia vincitore per 4-1 a Brema sul Werder grazie al gol di Olmo al 23', alla doppietta di Sorloth al 32' e al 41' e a Sabitzer al 63'. Rete della bandiera dei padroni di casa con Rashica al 61'. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Monaco, 10 apr. - (Adnkronos) - IlMonaco viene raggiunto nel finale e non va oltre un pareggio per 1-1 incontro l'in un match della 28/a giornata della. Al vantaggio di Musiala al 68' replica Aldrich all'86'. In classifica i bavaresi guidano con 65 punti 5 in più delvincitore per 4-1 a Brema sul Werder grazie al gol di Olmo al 23', alla doppietta di Sorloth al 32' e al 41' e a Sabitzer al 63'. Rete della bandiera dei padroni dicon Rashica al 61'.

